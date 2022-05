MEZZENILE. Sabato 14 maggio al Palasanrocco di Mezzenile si è tenuta una serata in onore del maestro di sci Luigino Moretto; l’idea della serata è partita da alcuni suoi ex allievi che, insieme al figlio Fabrizio, hanno invitato i loro compagni dell’epoca, di ogni età e da ogni luogo, e hanno trasformato il salone in una vera e propria stazione sciistica con tanto di finto skilift e pali da slalom gigante, il tutto, ovviamente a sua totale insaputa.

“La risposta delle persone non è mancata – raccontano gli ex allievi del maestro Moretto – a [...]