Si è spenta mercoledì 27 ottobre, nella sua casa a Mezzenile di frazione Murasse, la storica madrina del gruppo alpini di Mezzenile, Gianna Zaroli, 98 anni.

Sposata con il commendatore Lodovico Geninat, mancato anche lui da pochi anni, da sempre Gianna ha frequentato Mezzenile ed in particolare la “sua Murasse” ed il suo attaccamento è stato dimostrato in tante occasioni, venendo a sostegno di molte iniziative della comunità e delle associazioni del paese. In particolare per il gruppo alpini di Mezzenile ed il comitato Amici di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.