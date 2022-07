“Ha sempre lavorato ed è mancato sul lavoro, facendo quello che amava. Quello ne sono sicuro”. Così Ezio Ughetti ricorda il padre Flavio, morto in seguito ad un incidente avvenuto mentre lavorava venerdì 1° luglio, all’età di 71 anni. Tante di quelle primavere sul groppone eppure l’uomo non aveva mai abbandonato la sua attività, quella a cui ha dedicato una vita, imprenditore nel settore dell’edilizia con base a Meugliano. Era al volante di un camion per il trasporto di sabbia, l’altra mattina, come lo era tanti altri giorni. Stava percorrendo una [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.