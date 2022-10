“Abbiamo bisogno che il progetto della linea 2 di metro si realizzi interamente, così come avremo bisogno di ripensare e incrementare tutto il trasporto pubblico di superficie, possibilmente elettrico. Solo in questo modo potremo vedere un miglioramento sensibile della qualità dell’aria, nonché grandi risparmi nel consumo di combustibili fossili per il traffico privato. Sia il Governo a sostenere la Città mettendo le risorse che potrebbero mancare per aprire tutte le fermate e mantenere il percorso previsto“.

Così in una nota il deputato torinese di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che ha preparato un’interpellanza al Ministero delle Infrastrutture sulla Linea 2 della Metropolitana di Torino, dopo la notizia sull’ipotesi di un taglio delle fermate a causa dell’aumento dei costi dei lavori.

“I Comuni non possono essere lasciati soli ad affrontare la crisi energetica e il compito enorme e non più rimandabile della transizione ecologica” , prosegue Grimaldi.

Commenti