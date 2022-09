Il Governo stanzi le risorse per completare la progettazione della linea 2 della metropolitana con i prolungamenti verso nord e verso sud. E’ la richiesta del sindaco di Torino e metropolitano, Stefano Lo Russo, e dalle colleghe di Settimo e San Mauro, Elena Piastra e Giulia Guazzora, che hanno partecipato a un incontro con imprenditori e amministratori pubblici sulla Metro 2.

“La realizzazione della seconda linea della metropolitana è un progetto di sviluppo del territorio, la cui realizzazione avrà un forte impatto positivo sulla vita di cittadini e imprese”, sottolinea Lo Russo, ricordando che la prima tratta, Rebaudengo-Politecnico, “è già stata progettata e, grazie ai fondi che la Città ha ottenuto dal Governo, abbiamo a disposizione 1,8 miliardi per realizzarla e nei prossimi mesi verrà bandita la gara d’appalto internazionale”.

“Utilizzando i risparmi della progettazione già eseguita per il primo lotto, pari a 3,5 milioni – aggiunge -, occorrono ancora 22 milioni che permetterebbero di ampliare il progetto inserendo il prolungamento fino a Santa Rita-Mirafiori e verso Pescarito. Con le sindache Piastra e Guazzora – conclude -, abbiamo condiviso la necessità di sollecitare il Governo per ottenere questo stanziamento e consentire a InfraTo di completare la progettazione”.

“La Metro 2 di Torino raggiungerà Settimo e San Mauro: lo sottolinea Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio e candidato al collegio uninominale di Collegno alla Camera, che ha incontrato oggi il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, e gli altri primi cittadini della zona nord est di Torino.

“Apprendiamo con soddisfazione – afferma Gariglio – che il sindaco Lo Russo ha confermato la volontà della Città di Torino a predisporre la progettazione definitiva della tratta, fino a Pescarito, polo industriale strategico della Città Metropolitana. Lo Russo ha inoltre garantito il suo impegno per recuperare gli 8 milioni necessari per la progettazione della tratta a nord di Torino fino a Pescarito. L’opera servirà un vasto bacino territoriale, riducendo notevolmente il traffico veicolare privato, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica”.

Commenti