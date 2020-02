METEO SETTIMO. Pericolo siccità

Usare il termine siccità a nemmeno due mesi dalla conclusione di un anno piovosissimo come il 2019 può sembrare paradossale. Però, da quando è cominciato il nuovo anno (ad essere precisi, da una decina di giorni prima) sono cadute dal cielo più o meno due gocce di pioggia. Il cielo è quasi sempre sereno o poco nuvoloso e dopo due mesi senza precipitazioni, gli agricoltori cominciano ad essere preoccupati. Le nevicate sono ormai una rarità così come le gelate, ma se almeno piovesse un po’ la campagna ne beneficerebbe e la qualità dell’aria pure. Le previsioni meteo a Settimo però non danno speranze. Cosi come ha fatto gennaio, anche febbraio si chiuderà con un bilancio di pressochè totale assenza di piogge. Si andrà avanti con giornate più miti della media ( che, in quanto media, di anno in anno viene ritoccata all’insù). Le massime saranno costantemente sopra quota 10 gradi, con frequenti salti intorno ai 15°C. La vegetazione si sta risvegliando rapidamente, troppo rapidamente perché eventuali gelate tardive, ancora possibili a marzo nonostante il global warming, potrebbero provocare danni seri agli alberi da frutto.

Più che il Piemonte sembra ormai il Veld, l’altopiano sudafricano descritto nei romanzi di Wilbur Smith: analogamente a quanto descritto nei bestseller dello scrittore dell’africa australe, la neve la si vede “luccicare” solo più da lontano, sulle montagne che fanno da sfondo al panorama. Le previsioni escludono che possano arrivare perturbazioni importanti a breve così come escludono che da est arrivi una di quelle tradizionali ondate di gelo siberiano. Quel poco di freddo vero che ancora resiste, se ne sta rintanato nella sua ultima roccaforte, la siberia asiatica oltre gli Urali, e pare non avere la forza di potersi proiettare verso occidente, come ci aveva abituati per secoli.

La previsione a breve termine è abbastanza semplice. Martedì 18 le piogge saranno assenti, il cielo sarà soleggiato. Ci saranno timide gelate, più estese in campagna e poi risalita delle temperature fino a massime di 15-16°C. Poche le novità attese nei giorni successivi, salvo qualche folata di vento non particolarmente forte e il transito di qualche addensamento nuvoloso. Le temperature continueranno a muoversi tra minimi di -1/-3 gradi circa e massimi intorno ai 13-16.

