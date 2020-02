METEO. Dopo il caldo anomalo una breve parentesi invernale

Dopo una lunga fase di caldo anomalo, in Italia ci sarà una breve parentesi invernale, fino a venerdì, con temperature in calo anche di 10 gradi e venti di burrasca con raffiche che potranno sfiorare i 100 km orari. Poi nuovo rialzo termico per la fine della settimana e quindi un inizio di marzo all’insegna del maltempo. Per il forte vento domani nel livornese, in particolare a Piombino e all’Isola d’Elba, e a Follonica saranno chiuse le scuole per l’allerta meteo arancio diramato dalla Regione e in alcuni casi rimarranno chiusi anche cimiteri e parchi pubblici. Secondo gli esperti, Giancarlo Icardi professore di Igiene all’università di Genova, e il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interpellati dai meteorologi da 3BMeteo per capire le eventuali relazioni tra la diffusione del Covid-19 e il clima, sono concordi nell’afferma che il vento non è veicolo di trasmissione significativo del nuovo coronavirus. Per i due esperti non è ancora certo che il nuovo coronavirus sia un virus maggiormente legato al freddo e non si può affermare che con il caldo scomparirà. Quesito quanto mai attuale visto che i meteorologi di 3Bmeteo.com prevedono tra mercoledì e giovedì “irruzione di aria artica”. Anche se gli esperti ritengono che “l’aria aperta dovrebbe aiutare a limitare gli effetti del virus, se non altro perché si riducono le situazioni di stretto contatto collettivo in ambienti chiusi”. Per Icardi “non si può affermare che le zone tropicali possano essere esenti dalla diffusione del virus. Le temperature attorno ai 30°C limitano i Coronavirus, tuttavia gli elevati tassi di umidità tendono a ‘proteggere’ i virus”. Intanto La Protezione Civile nazionale ha emesso un allerta meteo che prevede dalla notte di oggi, martedì 25 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Piemonte, Lombardia e Veneto, specie sui settori alpini, con raffiche di foehn in pianura e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Marche. Dal mattino di mercoledì 26 febbraio, si prevedono venti forti o di burrasca su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio e poi Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte.

