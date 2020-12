Messer Porro!

Il porro era già consumato in Egitto ed in Estremo Oriente nel 4000. C, ed i Romani lo usavano in cucina, Nerone era appassionato di questa pianta. Il porro veniva utilizzato in insalate, zuppe, budini, come le verdure e condimenti. Per la sua ricchezza di acqua ha poco contenuto calorico per le sue proprietà diuretiche consigliato per chi soffre di ritenzione idrica e l’ipertensione e per trattare la costipazione dalla quantità di fibra. Il narciso venne affiancato al porro come simbolo nazionale del Galles perché agli occhi internazionali il porro sembrava essere troppo semplice per rivendicare l’identità nazionale del Galles. Il porro è però il vero simbolo storico del Galles: ci sono documenti storici che raccontano come, in battaglie medievali, i soldati gallesi portassero addosso dei porri per identificarsi nel caos della guerra. Si dice in particolare che alla vigilia di una battaglia contro i Sassoni, St. David consigliò ai Britanni di portare sui berretti i porri, per distinguersi dai nemici. Un consiglio che portò a una grande vittoria. Lo stesso espediente fu utilizzato anche a fianco di Enrico V alla battaglia di Azincourt nel 1415. Ancora oggi nel giorno di St David si indossano distintivi con i porri e la tradizione vuole che i militari dei reggimenti gallesi, nel giorno di giorno di St. David, mangino un porro crudo. Anche Shakespeare, nell’Enrico V, cita il porro come simbolo dei gallesi quindi spesso si vedono questi due simboli, narciso e porro, incrociati tra loro. La festa di San Davide è il 1 Marzo, la città di Cardiff capitale del Galles si veste dei colori di questo santo, giallo e nero, che sono anche i colori dei narcisi e dei porri. La tradizione vuole che in questo giorno tutti mangino porri crudi e bevano una pinta di birra locale

Favria 6.12.2020 Giorgio Cortese

Oggi non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. L’augurio sincero di Buon Natale!

Commenti