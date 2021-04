Messa!

Se leggiamo o sentiamo la parola messa pensiamo subito alla nostra liturgia cristiana, rito in cui il sacerdote rinnova e commemora il sacrificio di Cristo. La parola deriva dalla frase latina: “Ite, missa es!” con cui il sacerdote conclude il rito, letteralmente: andate, è stata inviata.” Ben pochi sanno il motivo per cui il sacrificio eucaristico viene designato con questo nome. Questa parola compare, forse per la prima volta, in una lettera di sant’Ambrogio alla sorella Marcellina nel IV secolo d.C. Non è escluso però che l’impiego di questa parola sia più antico e sia stato usato dai cristiani ai tempi delle persecuzioni per occultare ciò che avevano di più caro: l’Eucaristia, il sacrificio di Cristo, il memoriale della passione e morte del Signore. Purtroppo in italiano lingua volgare la frase perde lo slancio che aveva in latino e la frase, secondo alcuni studiosi, dal momento che nei primi secoli cristiani i catecumeni potevano presenziare solo alla prima parte dell’Eucaristia, e cioè potevano partecipare solo alla liturgia della Parola e non al sacrificio, terminata questa parte venivano congedati, e cioè “missi” o “dimissi”. La stessa cosa avveniva anche per i penitenti. A quei tempi la penitenza per i peccati commessi era pubblica. Finita la loro parte, la liturgia penitenziale, venivano anch’essi congedati, e cioè “missi” o “dimissi”. Terminata poi la celebrazione Eucaristica, tutta la comunità era licenziata, congedata. Per questo ripetersi non solo della parola “missi” o “missa”, ma anche dei congedi di varie porzioni della comunità, l’intera celebrazione sarebbe stata chiamata Messa, in latino Missa. Nello stesso tempo, come ho detto, con questo termine si occultava la celebrazione davanti ai pagani, nei primi tempi del cristianesimo, segnati da persecuzioni e semiclandestinità, dove esisteva l’usanza di mandare il pane consacrato agli assenti forzati. Ma forse dimentichiamo che alla fine della liturgia, nei primi secoli dell’era cristiana si congedava la Comunità al termine della celebrazione eucaristica, ricordando a tutti che da qual momento iniziava per tutti una missione, missio appunto, di testimoniare con la vita cioè che avevano celebrato. E siccome avevano celebrato l’immolazione del Signore, anche i cristiani dovevano immolarsi gli uni verso gli altri offrendo il sacrificio della loro vita a Dio in unione con il sacrificio di Cristo e pertanto la Messa ne diviene il punto di partenza e il punto di arrivo ma col tempo tale pratica cadde in disuso, i fedeli non compresero più il senso della formula, intendendola come semplice annuncio della conclusione del rito e interpretando missa come nome del rito stesso. Nelle altre lingue europee Messa in spagnolo è Misa, in francese Messe e in inglese Mass, in tedesco Messe vuol dire anche fiera, come la famosa Frankfurter Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte. Ma la Buchmesse e le altre Messen tedesche non sono messe bensì fiere? Nel Medioevo, le Messe in onore dei Santi più venerati divenivano vere e proprie feste popolari con sacre rappresentazioni anche fuori dalle chiese stesse, e così il latino ecclesiastico missa, nonché l’alto-tedesco medio misse o messe, prese, tra Francia settentrionale, Fiandre e Germania, anche il significato di festa come traspare ancora nel tedesco Lichtmess, Candelora, letteralmente festa della luce o la parola dal medio olandese kerkmesse, poi in tedesco kermesse che da Messa della parrocchia è diventata sagra paesana. Ma essendo le festività religiose, naturalmente, anche occasioni per fiere e mercati, dal XIV secolo il tedesco Messe si arricchì anche di questo significato, con un passaggio semantico non certo strano per noi italiani, dato che fiera deriva dal latino feria, giorno festivo, quindi di mercato. Una curiosità la parola messa in italiano corrisponde anche all’azione del mettere, come messa in atto, messa in opera, messa in onda messa in orbita e per le donne messa in piega, a volte per fare una foto o per ponderare un problema dobbiamo fare una messa a fuoco e in teatro e politica assistiamo a volte ad una messa in scena. La parola messa può generare confusione se pensiamo che il lemma tardo latino missus era anche la pietanza, la portata di un pasto, ciò che, appunto, è portato e messo in tavola, e attraverso l’antico francese mes, oggi mets è approdato in Inghilterra, dove però ha finito per indicare un miscuglio di cibi. Mi fermo qui per ritornare al significato principale quello di Messa liturgica, la missione della comunità cristiana è mandata, in latino missa a testimoniare quanto ha celebrato. Ecco che la Celebrazione Eucaristica, che è il momento più alto della comunità cristiana, diventa così il lievito della vita per tutti noi cristiani, come già detto il punto di partenza e il punto di arrivo.

Favria, 8.04.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno la vita quotidiana non è un problema da risolvere, ma una realtà da vivere bene!

