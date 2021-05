Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Narra Ovidio nelle Metamorforsi che mentre Apollo pascola le sue mandrie, Mercurio, approfittando di un momento di distrazione, gli ruba alcune giovenche e le nasconde in un bosco. Il fatto viene visto dal vecchio Batto, un pastore che custodiva i cavalli del re di Pilo; per comprarsi il silenzio del vecchio, Mercurio gli offre una giovenca; Batto giura che sarà muto come una pietra. In seguito, per verificarne l’onestà, cambiatosi d’aspetto, gli si ripresenta davanti chiedendogli se avesse visto passare di lì una mandria; in cambio di questa informazione gli avrebbe donato un toro e una giovenca. Batto, tentato dalla nuova offerta fattagli dallo straniero, non resiste e indica immediatamente il luogo in cui era nascosta la mandria. Mercurio, irato per l’inganno, svela la sua vera identità e trasforma Batto in una pietra. Mercurio è una divinità assai nota, spesso ricordata solo per il suo principale ruolo, quello cioè di messaggero degli dei. Qui invece il mito presenta un Mercurio diverso, più scaltro e sfacciato, che non esita a punire chi lo tradisce, vale a dire il povero Batto. Il pastore ha un nome molto interessante, rivelatore dell’intero suo destino: Batto infatti vuol dire proprio ciarlatano! E chi tradisce la parola data a un dio, non può che ricevere la più terribile delle pene. Ed infatti Mercurio, che non si fida affatto del pastore, scoperto il tradimento, lo tramuta in pietra, punizione non casuale: è dai sassi delle rupi che si diffonde l’eco! Insomma prima di fidarsi di qualcuno, meglio pensarci due volte, no?

