L’attuale Amministrazione, in continuità con l’inerzia di quelle passate, non è riuscita in quattro anni ad elaborare un piano d’investimenti capace di arginare il degrado dell’area e la perdita di competitività del mercato cittadino; i pericolosi avvallamenti, la mancanza di un adeguata segnalazione dei percorsi per veicoli e pedoni, nonché la scarsa illuminazione rendono l’area insicura per chi vi transita.

La pessima organizzazione non è accettabile perché il servizio offerto dal mercato, nostro bene pubblico, soddisfa le esigenze di centinaia di persone che lo utilizzano ogni settimana; il mercato rappresenta, inoltre, un’importante possibilità di [...]