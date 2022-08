Meraviglia e stupore.

In estate, la natura rinasce con tutta la forza che solo la natura può imprimere e allora nel frutteto vicino a casa sono stato colpito da un nido di formiche. Voi mi direte embè di nido di formiche in estate se ne vendo parecchi, nei campi e cortili e poi cercano anche di colonizzare le case, ed un se le trova dappertutto. Personalmente osservavo quel nido, una piccola protuberanza marrone di terra che si innalza nel verde del tappeto del prato e pensavo con quale perizia le formiche operaie mantengono la corretta pendenza e angolazione la formicaio, anche nella parte che fuoriesce dal terreno per sfruttare la massima quantità di luce solare, che poi vuole dire calore, che serve alle piccole formiche nel via vai quotidiano nel formicaio per fare loro stesse dei piccoli radiatori. Da li pensiamo alle api che in estate con le ali raffreddano l’interno dell’apiario per mantenere l’ambiante fresco e non danneggiare il prezioso miele, pare che a questo scopo vengano demandati i fuchi, i maschi, che forse non sono del tutto inutili. Il nido delle vespe appeso ad un ramo ha una forma sferica perfetta e anche il suo ingresso è di bella fattura. Poi penso alle termiti, dei paesi tropicali capaci di scavare gallerie lunghe fino a quaranta metri, che riportato su scala umana solo circa nove chilometri! I piccoli animali ed insetti sono dei costruttori capaci di creare habitat perfetti per le loro varie esigenze. I materiali sono quelli che la natura offre loro: fili d’erba, rami, peli o piume, ma anche argilla, legno o addirittura molluschi! La formica australiana, detta tessitrice, dispone con le sue compagne le foglie in un certo modo finché non combaciano, poi, mentre alcune con la forza delle mascelle le tengono ferme, altre le incollano con uno speciale liquido prodotto dalle ghiandole delle loro larve. Non da meno è un pennuto detto Tessitore di Bahia, in Asia meridionale che ha imparato ad usare il becco come ago, ed i maschi creano il nido con questo metodo e se hanno successo allora ci saranno più possibilità che una femmina lo scelga per la riproduzione. Diverso è il passero repubblicano nell’africa australe che vive in grandi colonie fino a 300 esemplari per tenere lontani i principali predatori, come i serpenti. In questo periodo leggo molti romanzi di fantascienza di Jules Verne, e poi molte delle sue intuizioni oggi sono realtà quotidiana. Molti animali hanno ispirato delle invenzioni ad esempio il Martin Pescatore che ha ispirato la realizzazione di un treno ad alta velocità in Giappone, lo Shinkansen. Per ovviare al forte inquinamento acustico del terreno che viaggia 300 km/h gli ingegneri, allora, si sono ispirati a questo uccello, il Martin Pescatore, infatti, con il suo becco allungato, può muoversi nell’aria e nell’acqua per cercare le proprie prede, schizzando il meno possibile ed emettendo meno suoni possibili. Gli esseri umani studiando le dita dei gechi si sono accorti che la loro conformazione rende questi piccoli rettili degli arrampicatori straordinari, creando cosi dei materiali per l’arrampicata sui vetri, invenzione molto utile a tutte quelle persone che quando si scusano si arrampicano sui vetri! E per favore non dite a nessuno che è una Balena! Ma lo sapete che l’aerodinamica di questi mammiferi li rende nuotatori perfetti, perché hanno delle pinne più simili a delle ali, caratterizzate da delle protuberanze chiamati tubercoli, hanno attratto l’attenzione degli ingegneri, per realizzare delle turbine eoliche, innovative, sono dentate, più silenziose ed efficienti delle pale lisce. Anche lo squalo è un eccellente nuotatore grazie alle piccole scanalature sulla pelle che riducono la resistenza dell’acqua, quando nuotano e per questo la NASA ispiratasi a questi pesci ha realizzato un tipo di materiale usato per navi, aerei e adesso pare anche per costumi da bagno ed uno ascellare non mi dispiacerebbe averlo. Parlando d’acqua in altro contesto studiano lo scarabeo del deserto della Namibia hanno scoperto che il coleottero conserva l’acqua, condensandola in gocce nel suo guscio per poi dirigerla nella sua testa e poterla bere. Da questa sua caratteristica che gli ingegneri hanno escogitato un sistema per raffreddare e pulire dalle tossine l’acqua. I pannelli solari di nuove generazione sono nati osservando le ali della farfalla nera, che ha delle cellule in grado di assorbire la luce del solare in qualsiasi angolazione e con migliore resa. Si potrebbe parlare dei ragni e la loro ragnatela che pare molto resistenti e riflettenti ai raggi dando modo di progettare un tipo di vetro che sia visibile agli occhi degli uccelli per evitare che si schiantino addosso alle finestre, facendosi male e danneggiando il vetro. Ecco l’uso corretto della scienza che sta non nel conquistare la natura, ma nel vivere in essa. Questa è la nostra amata terra, amiamo queste meraviglie naturali, custodiamo le risorse naturali, custodiamo la storia e il romanticismo come patrimonio sacro, per i nostri figli ed i figli dei nostri figli. Non lasciamo che gli egoisti o gli avidi interessi spoglino la nostra amata terra della sua bellezza, delle sue ricchezze o del suo fascino.

Favria, 9.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana preferisco camminare sempre sulla strada giusta, anche se era stretta, perché in quella larga, ci sanno camminare tutti. Felice martedì.

Commenti