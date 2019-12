Menù di Natale.

Nel menu natalizio piemontese non può mancare, insalata di carne cruda all’albese, peperoni in bagna cauda, salsa a base di olio, aglio e acciughe, acciughe al verde, flan del cardo, tortino al porro, agnolotti al plin con sugo d’arrosto, risotto con radicchio o al barolo, arrosto di cappone, misto di bollito con salse, carote e patate al forno e come dolci: torta gianduia e zabaione, torrone d’Alba.

Favria 22.12.2019 Giorgio Cortese

La notte ha lasciato il suo spiraglio sulle porte del giorno, affinché anche le stelle possano brillare a festa in questo giorno unico, pronto ad annunciare il lieto evento di questo felice Natale.

