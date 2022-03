“Stato di agitazione” per il personale del servizio di mensa ospedaliera dell’Asl/To4, una settantina circa di persone. Perlopiù donne con contratto part-time, che a causa della pandemia e della forte riduzione dei pasti da preparare, in questi anni sono state messe a più riprese in cassintegrazione

A dichiararlo sono state le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs.

Dietro l’angolo, manco a dirlo, c’è lo sciopero, che però, trattandosi di un servizio definito “essenziale” non potrà essere organizzato prima di un incontro con il Prefetto di Torino

Il dito [...]