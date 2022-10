Menabò.

In tipografia per menabò si intende un modello utilizzato per l’impaginazione di stampati di diverse pagine, libri, giornali e riviste, che possono contenere testo, illustrazioni e/o fotografie in una precisa disposizione. La compilazione del menabò è il procedimento che precede l’impostazione tipografica. Il cuorioso di questa parola è la sua origine, deriva dal dialetto milanese, menabò, guida i buoi. Il menabò è in sostanza della stesura ultima della sequenza delle pagine che compongono una pubblicazione, che si ottiene raccogliendo e ordinando le bozze di stampa, il cui testo sarà impaginato all’interno di una gabbia determinata in fase di composizione, secondo le dimensioni della pagina che si vuole ottenere e stabilendo la numerazione definitiva, in modo tale da rispettare il numero di sedicesimi, o di ottavi, quartini, a seconda del tipo di stampato che si era previsto. La copertina di una pubblicazione viene considerata una cosa a parte, pertanto è sempre esclusa dal menabò, che inizia dalla prima pagina effettiva. Vengono invece conteggiate le pagine bianche che, anche se non stampate, rientrano nella numerazione dei sedicesimi. Il menabò è il modello allestito in redazione incollando su fogli di carta le bozze di testo combinate con le illustrazioni, per verificare la “resa”, ovvero l’impatto della pagina sul lettore. È ancor più soggetto a correzioni e modifiche prima della consegna in tipografia.

Favria, 9.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita i legami più forti non sono fatti di corse ne di nosi, eppure nessuno li scioglie. Buona domenica

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti