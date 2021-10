Melagro e il lavoro di squadra!

In questo periodo il problema dei cinghiali è divenuto di attualità per i danni che producono nelle colture agricole visto che sono divenuti molto numerosi in questi ultimi anni. Ecco che la caccia al cinghiale mi porta a riflettere su Melagro, eroe della mitologia greca figlio di Oineo re di Calidone e di Altea, Melagro è protagonista di un mito che si riferisce ad una famosa impresa collettiva, la caccia al cinghiale calidonio. Il mito narra che il cinghiale Calidonio, fu mandato sulla terra dal geloso Ares, Marte, per gli antichi Romani, per uccidere Adone, in quanto Afrodite era innamorata di quest’ultimo. Secondo questo mito, il cinghiale venne inviato da Artemide per distruggere i campi di Calidone, in quanto il re, pur avendo avuto un raccolto molto ricco quell’anno, non fece le offerte votive alla dea Artemide, la quale si infuriò. Oineo quindi decise di organizzare una grande caccia, la quale divenne famosa in quanto vi parteciparono tantissimi eroi della mitologia greca: la grandissima cacciatrice Atalanta, Castore e Polluce, Ida, Linceo, ed i Cureti. Secondo Bacchilide, alla caccia parteciparono i migliori di tutti i greci. Molti dei protagonisti della caccia finirono per essere uccisi dal cinghiale ed infine la bestia venne ammazzata da Meleagro. Come si vede già nell’antichità i cacciatori avevano rispetto per il cinghiale, in quanto una bestia temibile ed estremamente pericolosa di cui ammiravano la forza, nonché il coraggio di battersi fino all’ultimo sangue, morendo senza fuggire né rinunciare alla lotta. Mi viene mi viene in mente, pensando ai Celti, il loro mito ripreso da Battiato: “Spero che ritorni presto l’era del Cinghiale Bianco”. Se per i greci il cinghiale nero era simbolo di morte e tenebre interiori, per i celti il cinghiale bianco era considerato magico ed era il simbolo di un’era di prosperità e benessere, una sorta di età dell’oro perduta e comune a quasi tutte le culture. Per Battiato il Cinghiale Bianco è un simbolo che rimanda al sapere spirituale, metafora per spiegare il proprio rifiuto alle contraddizioni di un mondo moderno che sembra aver perso ogni punto di riferimento, in particolare i propri riferimenti spirituali. Pensate che tra i Germani l’affrontare da soli un cinghiale, o un orso, era un rituale obbligatorio per divenire un guerriero adulto. L’esaltazione della caccia al cinghiale perdura per tutto l’Alto Medioevo, già si attenua in età feudale: principi e signori amano cacciare il cinghiale, ma si tratta di una caccia come già detto assai pericolosa, violenta, selvaggia e che si conclude con un corpo a corpo tra il cacciatore e la bestia. Sono molti i cani che rimangono uccisi nelle battute di caccia, e anche qualche cacciatore; persino diversi re sono morti in seguito alle ferite riportate cacciando il cinghiale. Proprio per questo, la Chiesa ha fatto il possibile per imporre il cervo, animale ben più innocuo, come selvaggina nobile. Come si vede per cacciare l temibile cinghiale gli uomini doveva fare squadra, e questo ci insegna che quando i componenti di una squadra sono uniti ottengono grandi risultati, e nella vita quotidiana ricordiamoci sempre che come esseri umani non siamo delle isole completi a noi stessi, ma siamo una parte della società che ci circonda. Oggi solo se uniti possiamo per vincere la crisi e superare le avversità, ed allora dobbiamo ritrovare la capacità di lavorare insieme per una visione comune per ottenere tutti insieme risultati non comuni.

Favria, 20.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo, se amiamo ciò che stiamo facendo, avremo successo. Felice mercoledì.

