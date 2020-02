MEDITERRANEAN BEACH GAMES. Pesaro ospiterà l’edizione 2023

La città di Pesaro ospiterà i Mediterranean Beach Games 2023. La decisione è stata ufficializzata dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo al termine della consultazione elettronica, iniziata il 27 gennaio e chiusa il 9 febbraio.

Pesaro è stata scelta come città ospitante della terza edizione dei Giochi con una decisione unanime da parte dei membri dei comitati olimpici nazionali dell’ICMG, il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e dai membri del CIO dei paesi mediterranei.

Il Presidente dell’ICMG, Amar Addadi, annunciando il risultato al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha dichiarato: “Colgo l’occasione per congratularmi sia con la città di Pesaro che con lei in persona per questa elezione e vi do il benvenuto nella famiglia mediterranea. Siamo convinti che la terza edizione dei Mediterranean Beach Games sarà un grande successo sulla scia degli esempi di Pescara 2015 e Patrasso 2019″.

Secondo il dossier di candidatura, i Mediterranean Beach Games di Pesaro si svolgeranno dal 16 al 23 settembre 2023 e coinvolgeranno 11 discipline sportive.

Prossimamente il Presidente Addadi, con una delegazione dell’ICMG, si recherà nella città marchigiana per incontrare le autorità locali e i rappresentanti del CONI, che ha lavorato con il Comune nell’ambito del progetto, per firmare l’Host City Contract e consegnare la bandiera dell’ICMG.

