MAZZE’. Aveva 34 anni appena Selene Manfrè. Ieri la malattia l’ha strappata alla vita. Nata e vissuta con la sua famiglia a Mazzè, era medico di famiglia a San benigno. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato proprio dalla sua pagina Facebook ufficiale, quella con cui comunicava istituzionalmente con i suoi pazienti.

“La Dottoressa Manfrè è mancata questa mattina. – si legge in un post scritto ieri sera – Fino all’ultimo ha sperato di poter rientrare a lavoro, e anche durante la malattia si è sempre preoccupata dell’ambulatorio e soprattutto dei suoi pazienti. Un ringraziamento va alle Dottoresse Sara Zofrea e Anna Zoraide Patria, che hanno sostituito Selene con professionalità e dedizione. Le attività di ambulatorio proseguiranno a orari consueti fino a diversa comunicazione dell’Asl. A nome mio, di Selene, e di tutta la nostra famiglia, ringrazio tutti voi per l’affetto e le considerazioni di stima che avete avuto nei suoi confronti in questi anni. Letizia”

Selene Manfrè era una giovane dottoressa, molto amata dai suoi pazienti e appassionata al suo lavoro. Aveva frequentato il liceo liceo scientifico Piero Martinetti di Caluso, indirizzo biologico-sanitario. Poi la laurea in Medicina con il massimo dei voti, la specializzazione e il concorso che l’aveva portata a diventare il medico di molte famiglie a San Benigno.

