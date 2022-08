Venerdì 12 agosto

Dalle 18 Giro dei Cantun in compagnia dei “Carema street band”. Gustose soste nei rioni di San Grato, Cappelletta, San Rocco, Piazza. Al termine “pasta per tutti”. Alle 22 Welcome back party con Midnight Express, ingresso libero

Sabato 13 agosto

Dalle 19 grigliata d’estate, appuntamento gastronomico con specialità alla griglia. Alle 21,30 si balla con Alex Biondi Band, ingresso libero

Domenica 14 agosto

Dalle 19 profumo di mare, appuntamento gastronomico con specialità marine. Si balla con l’orchestra Loris Gallo, ingresso libero

Lunedì 15 agosto

Alle 21,30 si festeggia il ferragosto con Lorenzo e Ileana Band, ingresso libero

