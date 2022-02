L’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Formia ha ridotto la tariffa della mensa scolastica per venire incontro alle esigenze delle famiglie. per i residenti la tariffa presso la scuola secondaria di primo grado di Caluso da 5,60 passa a 5,20 euro (tariffa piena) con conseguente rideterminazione delle tariffe previste per le diverse fasce Isee.

Ulteriori riduzioni sono state previste a favore delle famiglie più numerose, ovvero quelle famiglie con almeno tre figli iscritti al servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia e primarie di Mazzè o secondarie di primo grado [...]



