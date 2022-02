MAZZÈ. Il progetto per la costruzione della nuova scuola primaria mette in allarme i consiglieri di minoranza del gruppo “Attivamente”, Danilo Piretto e Stefano Anzola che hanno presentato un’interrogazione in Consiglio comunale.

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.