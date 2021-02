MAZZÈ. Nucleare, Formia: “Tutti sperano in una proroga…”

«Si parla tanto di trasparenza, ma il clima non è di fiducia. Passano i giorni e la proroga, chiesta dai parlamentari e garantita dal Governo non arriva». Marco Formia, sindaco di Mazzè, è un fiume in piena. E’ passato quasi un mese dalla mattina in cui ha [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti