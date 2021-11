MAZZE’. Nucleare: Chivasso diserta l’incontro con i tecnici. Ieri sera, all’incontro con i tecnici indicati dai comuni di Mazzè, Rondissone e Caluso per discutere dettagli e strategie per scongiurare l’arrivo in quest’area del deposito nazionale delle scorie nucleari, il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha brillato per la sua assenza.

E non solo lui, visto che la città dei nocciolini (che il deposito nucleare potrebbe trovarselo alle porte) non era rappresentata da nessun altro componente dell’esecutivo.

Non c’era Castello, non c’era Barengo, non c’era Centin. Sedia vuota. Punto e basta.

Un atteggiamento che ha infastidito [...]