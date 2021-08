Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MAZZÈ. Il Comune di Mazzè organizza il concerto della “Notte delle Stelle 2021” in uno dei luoghi più suggestivi del Canavese, il Monte Bicocca.

Appuntamento martedì 10 agosto, dalle ore 21.30, con la musica live dei “Keily’s Folk”, un gruppo rock folk irlandese. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria. Parcheggio ed ingresso all’altezza di via San Michele 22. Per partecipare è necessario munirsi di: Certificazione verde covid-19; telo per stendersi sul prato; lozione antizanzare; mascherina e torcia elettrica.

La collina della Bicocca si raggiunge da un sentiero in mezzo al bosco. E’ consigliato indossare scarpe da ginnastica o da trekking.

L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 bis dl 52-2021, introdotto con il dl 105 del 23/07/21.

Prenotazione obbligatoria a protocollo@comune.mazze.to.it oppure whatsapp al 3476516487

L’organizzazione si riserva di limitare l’accesso al raggiungimento del numero massimo di ingressi consentiti. In caso di maltempo la serata verrà annullata.

Commenti