A far suonare la sveglia è ancora una volta il comitato Atomi Impazziti in collaborazione con Ama, Associazione Mazzè Ambiente. E lo slogan coniato la dice tutta sulla posizione nei confronti del deposito nazionale per le scorie: “Meglio attivi che radioattivi”.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 8 ottobre in via Italia 59 a Mazzè (presso L’Angolino) per un apericena informativo. Silvano Raise, portavoce del comitato spiega: “Alle 19 ci sarà il collegamento con Vincenzo Vigliucci, responsabile [...]