Il 16 agosto gli iscritti al Movimento 5 stelle potranno indicare sulla piattaforma i propri candidati https://portale.movimento5stelle.eu, importante possibilità di partecipazione e democrazia. Con soddisfazione vi comunichiamo che il nostro attivista Maurizio Simoncini che con competenza e notevole impegno sostiene le attività di M5S Ivrea, si candida.

Gli iscritti al Movimento troveranno il suo nome per il Senato sul collegio P02 costituito da Ivrea, le province di Alessandria, Cuneo, Novara e parte del Canavese.

Se volete più informazioni su di lui, vi invitiamo a leggere il suo profilo pubblico sul portale del Movimento: https://portale.movimento5stelle.eu/partners/maurizio-simoncini-383524

Iscritto al Movimento dal 2014 negli ultimi anni è stato uno dei più attivi partecipanti alle iniziative del Movimento 5 Stelle ad Ivrea, divenendo sul territorio uno dei punti di riferimento dell’organizzazione del Movimento, sempre presente alle riunioni e agli eventi sul territorio.

Negli anni precedenti è stato un partecipante attivo alle iniziative del Movimento 5 Stelle ad Ivrea, collaborando con il candidato sindaco per la preparazione delle Amministrative del 2018, cercando di contribuire, a supporto con alcune iniziative ed associazioni locali, mettendo a disposizione la presenza costante a riunioni ed eventi, al fianco del consigliere comunale di Ivrea, partecipando all’Open Day e alle riunioni dei gruppi.

Ha partecipato alle parlamentarie europee con un ottimo risultato come candidato per l’Eporediese, con il maggior numero di voti sul territorio, sostenuto dal Movimento 5 Stelle di Ivrea e dai gruppi locali, mantenendo sempre attivo il suo contributo sulla piattaforma online del Movimento.

Le sue esperienze lavorative sono molteplici, dopo la laurea in Ingegneria Nucleare ha iniziato la carriera aziendale, muovendosi in gruppi multinazionali, che gli hanno permesso di diventare manager a 33 anni e dirigente a 35. In questi oltre 30 anni di attività lavorativa le sue esperienze professionali e le competenze si sono arricchite, anche grazie alle esperienze estere (Europa, India, Cina, Giappone, Nord Africa, Stati Uniti, Nord e Centro Europa): è stato direttore generale, consulente senior del top management aziendale, consulente tecnico del tribunale ed ha svolto l’attività di libera professione di ingegnere e di insegnante scolastico.

Negli scorsi anni attraverso la piattaforma di Rousseau ha superato l’esame come ambasciatore della partecipazione per il movimento, ha effettuato e superato test e moduli per i Portavoce in Parlamento, ha proposto leggi, le ha votate, ha partecipato alle discussioni nei forum del Blog, alle votazioni su Rousseau, ha avuto una proposta di legge approvata in Lex Iscritti .

Massimo Fresc, capogruppo M5S nel Consiglio Comunale di Ivrea

