Matteo Salvini: “Siamo alla follia”

Matteo Salvini dichiara “Siamo alla follia. Abbiamo al governo gente che, invece di preoccuparsi della salute, di mandare i medici promessi, di mandare le siringhe giuste per fare i vaccini, di mandare i nostri figli a scuola e di dire agli imprenditori quando riaprono, fanno giochini partitici per le poltrone, per accontentare Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti”

Commenti