Matteo Salvini “in tutta Europa le famiglie potranno stare allo stesso tavolo il giorno di Natale”

Matteo Salvini in Senato dichiara “ritengo impensabile un ritorno a scuola il 7 gennaio senza un rafforzamento dei trasporti, sulle chiusure abbiamo detto al governo procedete ma come in Germania dove i rimborsi alle imprese sono automatici ed inoltre in tutta Europa le famiglie potranno stare allo stesso tavolo il giorno di Natale mentre da noi no”

