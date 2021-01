MATHI. Una rotonda tra via Martiri della Libertà e la Sp2

La Città Metropolitana di Torino finanzierà la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra via Martiri della Libertà e la provinciale Sp2 in direzione Lanzo. Il progetto da 350mila euro presentato dal Comune è infatti rientrato tra i 28 progetti di viabilità che riceveranno il finanziamento stanziato dall’ex [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti