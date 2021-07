Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MATHI. Grande successo per la seconda edizione della Stramathi che si è svolta nella serata di mercoledì 14 luglio nelle vie del centro storico del paese. Ben 300 gli atleti e una 30ina i non competitivi che hanno partecipato alla corsa, valevole per il circuito canavesano Uisp, lunga 7 chilometri e organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune in collaborazione con l’associazione sportiva Equilibra Running Team. La vittoria se l’è aggiudicata Marco Mazzon dell’asd [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.