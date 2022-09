MATHI. Solo due persone hanno partecipato alla prima edizione del concorso “Balconi fioriti”, e il premio che era previsto per il vincitore è stato revocato. Peraltro, delle due domande, si legge sulla delibera che dà il triste annuncio, una era “inammissibile in quanto l’allestimento floreale non era visibile dalla pubblica via”.

Succede a Mathi, dove a inizio luglio, il 5 per la precisione, l’amministrazione guidata da Maurizio Fariello aveva approvato la delibera in cui veniva messo nero su bianco il regolamento del concorso.

In sostanza, a luglio era stato previsto di assegnare un premio in denaro [...]