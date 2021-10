Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MATHI. Delusione tra i mathiesi per l’annullamento della Sagra della castagna a pochi giorni da domenica 3 ottobre, giornata prevista per la manifestazione. Numerosi i commenti delusi espressi dai cittadini su facebook sotto il comunicato dell’Amministrazione comunale che imputa la decisione alle poche risorse umane a disposizione, alla [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)