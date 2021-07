Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MATHI. Dopo Lunathica riprendono i “Pomeriggi nel parco” organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Mathi. Sabato 31 luglio alle 17 il parco di Villa Bosso ospiterà un doppio incontro letterario nell’ambito della rassegna “Parliamo di libri”.

Consuelo Cordara presenterà il volume “Come l’alabastro”, dodici racconti, come i mesi dell’anno, ispirati all’alabastro, roccia dalle differenti sfumature, che narrano di uomini e donne reali che ognuno di noi può incontrare. Marina Maimone parlerà invece del libro “ll mistero riflesso”, due donne tra passato e presente, che tratta le vicende di due donne che si intrecciano nella spiegazione razionale degli eventi. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà in sala consiliare.

