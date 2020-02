MATHI. Rapina a mano armata al supermercato

Rapina al supermercato In’s di via Circonvallazione a Mathi. Intorno alle 17.30 un uomo, con il volto nascosto da un cappuccio, ha minacciato con una pistola la cassiera e si è fatto consegnare 400 euro, quanto era in cassa in quel momento.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Venaria.

Commenti