MATHI. Più sicurezza sarà presto garantita ai cittadini che percorrono via IV novembre e via Grangia in ore notturne. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ammodernamento della linee elettrica in via IV novembre che da anni non funzionava.

L’intervento di circa 40mila euro è interamente finanziato da Sia, la società che gestisce la discarica di Grosso, quale compensazione per la presenza dell’impianto di conferimento dei rifiuti.