MATHI. Per la palestra comunale un sogno da 800mila euro

Tra il 2022 e il 2023 la palestra comunale sarà riqualificata con un consistente intervento da 800mila euro. È quanto è emerso nel Consiglio comunale di lunedì 21 dicembre, trasmesso in diretta streaming, in cui la Giunta Fariello ha presentato il Dup per il triennio 2021/2023.





