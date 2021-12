MATHI. L’abbondante nevicata di mercoledì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, ha scatenato un’ondata di polemiche sui social sulla gestione del servizio di sgombero della neve da parte del Comune.

Nonostante la nevicata fosse stata preannunciata dal meteo, i mezzi spartineve sarebbero partiti in ritardo, trascurando alcune vie secondarie del paese, ma a generare critiche e preoccupazioni è stata in particolare l’area di via Capitano Gatti davanti alla scuola che giovedì mattina si presentava come una lastra di ghiaccio.