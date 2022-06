MATHI. Nel 2023 non verrà attivato il centro estivo comunale. Qualche settimana fa raccontavamo delle difficoltà dei Comuni a trovare adesioni per attivare i centri estivi comunali. Spesso non viene raggiunto il numero necessario di bambini per avviarlo. I motivi sono tanti.

Tra i più prominenti c’è il costo del servizio, tendenzialmente più alto nel caso del centro estivo comunale rispetto, ad esempio, a un servizio analogo offerto dalla parrocchia. Questo perché, mentre le parrocchie possono disporre di tanti volontari, il Comune assume educatori che vanno pagati.

Maurizio Fariello ne ha preso atto. “L’Amministrazione comunale – [...]