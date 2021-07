Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MATHI. Nessun aumento sarà applicato sulla tariffa per la raccolta puntuale, anzi un’agevolazione spetta agli utenti in difficoltà economiche, sia ai commercianti il cui negozio è rimasto chiuso durante il lockdown, che non hanno quindi prodotto rifiuti, sia agli utenti che hanno un coefficiente Isee inferiore a 8.275 euro.