MATHI. Finalmente le nuove telecamere per la videosorveglianza entreranno in funzione. Lo annuncia il sindaco di Mathi, Maurizio Fariello: “E’ ancora necessario – dice Fariello – approvare il regolamento per tutta l’attività di videosorveglianza”.

Questo verrà effettuato lunedì in commissione regolamento, e dopodiché sarà necessario ancora un passaggio in consiglio comunale “Dopodiché – spiega il primo cittadino – l’impianto potrà finalmente iniziare a funzionare correttamente”.

I lavori di installazione delle nuove postazioni per la videosorveglianza sono terminati da un mese, ed è anche stata creata la sala operativa in Comune presso gli uffici della Polizia Municipale. [...]