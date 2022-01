MATHI. Inwit, la compagnia che gestisce l’antenna in via Banna, ha chiesto al Comune di Mathi di pagare un canone di locazione quindici volte minore rispetto a quello che paga attualmente. Nello specifico, Inwit vorrebbe pagare 800 euro all’anno, mentre attualmente ne paga 12mila.

Il Sindaco di Mathi, Maurizio Fariello, ha le idee chiare: “Non vogliamo che ciò accada, e abbiamo fatto una scelta politica: ci opponiamo al modo in cui Inwit interpreta le norme”. Nello specifico, l’azienda dice che il luogo in cui c’è l’antenna è un patrimonio indisponibile, mentre in [...]