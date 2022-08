MATHI. Una morte improvvisa che ha lasciato sbigottiti parenti, amici e conoscenti quella di Antonio Gili Fivela, mathiese, classe 1954. In vacanza con la compagna Roberta Accornero ad Antibes in Francia è stato colpito da infarto lo scorso martedì 23 agosto. Ricoverato all’Hospital La Fontonne la morte è sopraggiunta nella serata di sabato 27 agosto. Antonio Gili Fivela era un gentiluomo, stimato e benvoluto, un apprezzato professionista, con il figlio Davide , titolare dello “Studio Alfa” , rinomato studio di Ciriè. La salma lascerà la Francia per rientrare nel nostro Paese, lunedì 5 settembre [...]





