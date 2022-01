MATHI. Approvata all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale del 2021 la convenzione tra Mathi, Cafasse, Caprie e Vaie per la condivisione della Segreteria Comunale. L’accordo durerà cinque anni. Non è la prima volta che i piccoli comuni si associano per lo svolgimento di una funzione amministrativa.

Mathi gestiva già la Segreteria in forma convenzionata con Balangero, e il motivo era semplice: mancavano i segretari comunali. La situazione non è certo cambiata oggi, e per questo il Comune ha deciso di “rinnovare il contratto”, anche se con attori diversi.

La seconda ragione è la volontà di assicurare la [...]