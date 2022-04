MATHI. Il gruppo scout di Mathi-San Francesco è partito l’altro ieri per la route di Pasqua, in cui hanno raggiunto l’abbazia di Novalesa, in alta Val di Susa, per starci fino a domani. Lì vivono un clima essenziale e conviviale, fondato sullo stare insieme e sulla condivisione.

Questi valori, a dire il vero, animano tutta l’attività del gruppo da quando è nato, qualche anno fa, dall’unione dei gruppi di Mathi e di quello di San Francesco. “Prima eravamo divisi in due gruppi, poi per mancanza di capi scout ne abbiamo costituito uno solo” racconta Nicole [...]



