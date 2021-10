MATHI. Domenica 10 ottobre l’Avis di Mathi ha festeggiato il suo 65° anno di fondazione. Nessun corteo né incontri conviviali, in linea con le regole anticovid, ma solo la messa nella chiesa parrocchiale seguita da una cerimonia tra i soci della sezione nella sala Millennium dell’oratorio San Raffaele per consegnare le onorificenze ai donatori benemeriti. Presenti il presidente Pierangelo Pagliano, il sindaco Maurizio Fariello e il presidente dell’Avis provinciale Alessandro Spandre. Renzo Piva ha ricevuto la benemerenza in oro con smeraldo per il traguardo delle 100 donazioni. Le benemerenze in oro con rubino [...]



