MATHI. Dopo un anno di assenza forzata a causa della pandemia torna anche Halloween. Ad organizzarla per domenica 31 ottobre per la gioia del più piccoli, i più penalizzati dalla mancata socialità, è la Pro loco di Mathi con il patrocinio del Comune.

La festa più spaventosa dell’anno avrà inizio alle 15 in piazza Cln, la piazza della biblioteca civica, per un pomeriggio di divertimento con intrattenimento e giochi a cura di Atlas Circus.

Non mancherà un servizio truccabimbi speciale Halloween. E neanche le caldarroste e il vin brulé per rifocillare i presenti dal primo freddo autunnale. Durante la premiazione dei lavoretti realizzati a tema Halloween sarà offerta la merenda a tutti i bambini presenti. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

