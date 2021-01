MATHI. Dalla Ahlstrom contributi da 600 euro per i mathiesi in difficoltà

La cartiera Ahlstrom ha donato un contributo di circa 600 euro per le famiglie mathiesi in difficoltà economiche a causa delle misure adottate per contenere il contagio della pandemia. «Le rappresentanze sindacali dell’azienda ogni anno destinano una cifra alla solidarietà – spiega il sindaco Maurizio Fariello – [...]



