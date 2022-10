MATHI. Maurizio Fariello dovrà guidare la sua Mathi fino al giugno 2023, quando, presumibilmente, ci saranno le elezioni amministrative. Il paese tra Ciriè e Lanzo rinnoverà il consiglio comunale in solitaria, dopo che, in seguito alla fallimentare tornata del 2017, il Comune è stato commissariato per un anno.

Non si è ancora ben capito se il sindaco mathiese, al suo primo mandato, riproverà la corsa alla fascia tricolore o no. Quello che si è capito invece è che da qui a giugno, meno di un anno di distanza, amministrare il piccolo comune canavesano sarà come [...]