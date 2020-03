Marzo.

Il terzo mese dell’anno prende il nome da Marte, dio romano della guerra, era usanza, infatti, iniziare le guerre proprio in questo periodo. Ma, secondo il calendario romano, era anche il primo mese dell’anno, quello in cui tutto comincia, con la primavera per quel che riguarda le stagioni e poi, con l’avvento del cristianesimo, con l’annunciazione dell’arcangelo Gabriele a Maria. Un mese pieno di vita e di lotte, ma anche un po’ bislacco per via del tempo sempre mutevole, come la vita, appunto.

Favria, 1.03.2020 Giorgio Cortese

Marzo, mese di attesa. Le cose che ignoro sono in cammino…

Commenti