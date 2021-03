Martha Graham

Martha Graham pochi sanno che è stata la prima ballerina, non di danza classica ma di danza moderna e si può dire che è stata inventata da lei, intendendo la danza come la forma di espressione di tutte le più profonde emozioni dell’animo umano. Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo, monologo di Martha Graham – attrice Jessica Chiarella – brano musicale “Summertime” eseguito da Nicoletta Bussacchetti – luogo di ripresa: scuola di danza “Soul Dancing” di Favria.

Favria, 4.03.2021 Giorgio Cortese

In ogni ramoscello di mimosa vi sono incisi i valori di tutte quelle donne che hanno lottato per far prevalere il loro diritto di essere “donne”.

